Путин заявит о желании баллотироваться в президенты в самый последний момент

2017-10-06 11:34 | www.oxu.az | 6

Окружение главы РФ Владимира Путина ожидает, что он объявит стране о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок в самый последний момент.

Согласно закону, избирательная кампания должна стартовать в период с 7 по 17 декабря (за 90-110 дней до дня выборов 18 марта).

Как передает Oxu.Az, президент объявит о своих планах незадолго до этой даты, сообщили «Дождю» федеральный чиновник, два источника, близких к Кремлю и собеседник, близкий к Совету безопасности.

Собеседник «Дождя», близкий к Кремлю, указал, что на дату объявления может повлиять график других важных мероприятий. Так, по традиции Путин в начале декабря обращается к федеральному собранию, а затем проводит большую пресс-конференцию. Источник полагает, что было бы логично, если бы национальный лидер заявил о своем желании баллотироваться незадолго до этих событий, а потом — во время послания и общения с журналистами — рассказал о планах на новый срок.

4 августа 2017 года Путин, отвечая на просьбу жителя Бурятии баллотироваться на пост президента, ответил «хорошо, я подумаю, спасибо» - напоминает ura.ru.

Н.О.