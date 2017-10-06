Уроки Каталонии для Европы и Армении

2017-10-06 11:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Реакция в мире на референдум в Каталонии поставила жирный крест на мечтах армян "самоопределиться" в Карабахе. Если Запад не признает голосование, в котором участвуют миллионы людей, то почему тому же Западу должно быть не плевать на "референдум" 30-40 тысяч человек в оккупированном Карабахе?

Как известно, в Каталонии прошел референдум, который власти Испании признали незаконным. При этом за отделение автономии от Испании высказалось подавляющее большинство голосовавших.

В Европе крайне сдержанно комментируют итоги каталонского референдума. Официальная позиция Евросоюза в сложившихся обстоятельствах состоит в том, что случившееся - внутреннее дело Испании и конфликт должен быть разрешен в соответствии с испанским законодательством.

В общих чертах реакция свелась к тому, что происходящее в автономии - это, скорее, внутреннее дело Испании, и лезть туда не надо. Но вот с чем многие не согласны, так это с методами, которые власти Испании использовали для подавления сепаратистских настроений.

Уроки Каталонии интересуют Азербайджан сквозь призму нагорно-карабахского конфликта. Их можно отметить ключевой фразой, последовавшей после референдума из уст Маргаритиса Схинаса, официального представителя Еврокомиссии: "В соответствии с конституцией Испании, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз".

Вернувшись к проблеме Карабаха, зададимся вопросом - а разве все те события, приведшие к оккупации Арменией территорий Азербайджана, протекали в рамках законодательства нашей страны? Почему многочисленные евродепутаты блюдут свои, но беспардонно нарушают законы Азербайджана, незаконно посещая оккупированные территории, заигрывая с тамошними террористами, принимая у себя в столицах?

Уроки Каталонии в очередной раз показали нам лицемерие европейских политиков, которые часто высокопарно говорят нам о якобы проведенном ранее или предстоящем, согласно плану поэтапного урегулировании конфликта, будущем референдуме в Карабахе. Спрашивается, так почему вы не признали итоги референдума 7 миллионов каталонцев, право на независимое государство народа, компактно проживающего, не имеющего, в отличие от армян, своего отдельного государства и создавшего самую передовую экономическую модель Испании? Тем более, что референдум был проведен достаточно демократично, и, самое главное, без осуществления этнических чисток и дискриминации в отношении каталонских испанцев, насилия над мирными жителями, убийств и услуг террористов.

В чем, в таком случае, смысл постоянных упоминаний о референдуме и "самоопределении армян Карабаха", которых, в отличие от 7 миллионов каталонцев, в Карабахе осталось всего лишь 30-40 тысяч? Тем более, что среди них есть члены ближневосточных террористических организаций, многие запятнали руки уничтожением азербайджанского населения Карабаха и совершили геноцид в Ходжалы. Неужели, не освоив уроки Каталонии, в рамках поэтапного карабахского урегулирования, на его третьем этапе, придется рассматривать итоги референдума карабахских армян?

Но больше всего главный итог референдума в Каталонии должен быть уроком для армянских оккупантов. Пока не поздно, садитесь за стол переговоров и хватайтесь, как за манну небесную, за предлагаемую Азербайджаном "самую высокую степень автономии". Скорее освобождайте оккупированные территории и приступайте к мирному сосуществованию.

Ситуация в мире меняется, и становится ясно, что без мирного сосуществования с Азербайджаном армяне на Кавказе не выживут. Референдума в Карабахе не будет, а если даже будет, то с обязательным участием всего населения Азербайджана.

Это - главный урок Каталонии для наших горе-соседей.

Не менее пародоксальная ситуация сложилась в Европе, когда Барселона и Мадрид, для разрешения конфликтной ситуации, особенно после применения силы для разгона демонстраций, пытаются привлечь в качестве посредников европейские структуры. Азербайджан может предложить им свои посреднические услуги, ведь все "прелести" демагогии о праве народов на самоопределение мы испытали на своей коже.

Руководитель экспертного совета, доктор философии Эльхан Алескеров

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