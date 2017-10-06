Управление образования: Дождливая погода не оказала негативного влияния на посещаемость бакинских школ

2017-10-06 11:50 | www.apa.az | 6
«Неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся на территории республики в последние дни, не оказали негативного влияния на посещаемость столичных школ».
Как сообщает АПА, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.
По словам Велиевой, в возглавляемое ею ведомство не поступало какой-либо информации о снижении посещаемости в общеобразовательных учреждениях Баку в связи с непогодой.
«Вопрос посещаемости школ всегда находится в центре нашего внимания. Данная проблема возникает в основном в зимний период в связи с затруднениями на дорогах из-за гололеда»,-пояснила она.