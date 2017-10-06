Арестована женщина, шантажировавшая замначальника полиции

2017-10-06 11:40 | www.oxu.az | 6
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по делу Вафы Дадашовой, обвиняемой в шантаже.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные.
Сообщается, что В.Дадашова занимается подготовкой детей к школе. На заседании потерпевшие заявили, что В.Дадашова шантажировала их, размещая в интернете сведения о них.
Государственный обвинитель Фарид Нагыев потребовал избрать в отношении В.Дадашовой меру пресечения в виде ареста.
После было объявлено решение. Согласно решению, в отношении В.Дадашовой избрана мера пресечения в виде ареста. Она была арестована в зале суда.
Судебное рассмотрение назначено на 12 октября.
Отметим, что один из пострадавших, Парвиз Исмайлов – замначальника отделения полиции Исмаиллинского района.