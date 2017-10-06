Али Гасанов: Процесс глобализации, получивший сегодня большой размах, коснулся и сферы использования государственного языка (версия 2)

2017-10-06 11:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Процесс глобализации, получивший на современном этапе большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. Об этом помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка», проводимой при поддержке Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР).

В мероприятии принимают участие также председатель НСТР Нуширеван Магеррамлы, исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты Милли Меджлиса (парламента) и другие участники.

Коснувшись основных моментов в политике Президента Ильхама Алиева по сохранению и развития азербайджанского языка, Али Гасанов сказал, что оказание особой заботы о сохранении чистоты, развитии и обогащении государственного языка имеет большое значение.

«Действительно, наряду с тем, что азербайджанский язык является одним из главных атрибутов нашего государства, он также является важным элементом идеологии азербайджанства, его носящей дуальную функцию политической и социально-культурной опорой», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что до того, как азербайджанский язык достиг своего нынешнего уровня, он прошел через различные этапы истории.

«Однако считаю, что особо знаменательными были периоды руководства общенационального лидера Гейдара Алиева. Достаточно отметить лишь то, что благодаря его принципиальной позиции, несмотря на возражения Москвы, азербайджанский язык был закреплен в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года как государственный язык. В тот период для развития на азербайджанском языке печати, культуры, науки и образования была проделана большая работа, достигнут подъем общественно-политической и культурной позиции государственного языка. Определение политики в области языка независимого азербайджанского государства также связано с именем великого лидера. В принятой в 1995 году Конституции азербайджанский язык был закреплен как один из главных институтов национальной государственности», - сказал он.

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