Авиатранспорт Турции пополнится новой системой безопасности – министр

2017-10-06 12:00 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В структуре авиатранспорта Турции планируется внедрить новую систему безопасности, предусматривающую сопровождение некоторых авиарейсов вооруженными сотрудниками МВД Турции.
Об этом сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в пятницу турецкие СМИ.
По словам Арслана, в настоящее время турецкое законодательство не допускает нахождение на борту самолета любых вооруженных лиц, включая и сотрудников МВД Турции.
«Ожидается, что в ближайшее время будет готов законопроект, позволяющий сотрудникам МВД страны находится на борту самолета с оружием. Соответствующий законопроект будет предоставлен на рассмотрение парламента Турции», - отметил министр.
По словам Арслана подобная практика существует в ряде государств мира.
Министр также отметил, что этот шаг будет предпринят в целях обеспечения безопасности полетов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
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