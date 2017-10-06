Гаджи Галиб Салахзаде не пришел на суд

2017-10-06 11:55 | www.apa.az | 5

Назначенное на сегодня в суде Сабунчинского района рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения депутата Милли Меджлиса Чингиза Ганизаде против бывшего депутата, свояка Аллахшукюра Пашазаде Галиба Салахзаде было отложено.

Как сообщает АПА, председатель процесса Зия Ширинов сказал, что Галиб Салахзаде не пришел на суд, в связи с чем он был отложен.

Процесс назначен на 12 октября.

Отметим, Ч.Ганизаде обратился с заявлением, чтобы Г.Салахзаде был привлечен к ответственности по статье 147.1 (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета) УК АР.

Причиной тому стали оскорбления Г.Салахзаде в адрес Ч.Ганизаде.