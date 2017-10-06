НСТР назвал основные проблемы при использовании литературного языка на телевидении и радио в Азербайджане

2017-10-06 12:05 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на конференции «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка» заявил председатель Национального совета телевидения и радио Азербайджана (НСТР) Нушираван Магеррамли.

Н. Магеррамли сказал, что НСТР поставил перед телеканалами задачу повысить долю использования азербайджанского языка до 75%. За короткое время этот показатель был достигнут: «Затем была поставлена задача довести этот показатель до 100%. Этого мы тоже добились. Следующий этап связан с сохранением и развитием литературного языка. В этом направлении уже проделана определенная работа, мероприятия продолжаются. Результаты предварительных мониторингов вызывают беспокойство. Ученые-языковеды обобщили результаты мониторингов. Первая проблема – приравнивание литературного языка к разговорному. На телевидении используются говор, акцент и другие наречия. Это необходимо устранить. Мы изучаем литературный язык на основе его норм, а не на основе какого-либо говора. К сожалению, на наших телеканалах эти нормы все еще нарушаются. Теле и радио каналы должны всерьез задуматься об этом».

Председатель НСТР отметил, что другая проблема связана с привнесением в наш язык иностранных слов: «Включение некоторых научных терминов в наш литературный язык еще можно понять. Однако иностранные слова иногда неуместно используются в речи ведущих. Большие государства, большие силы сегодня также широко пользуются мягкой силой. Это связано с влиянием на образование, медиа и разговорный язык. Влияние на язык в этом направлении занимает особое место. К сожалению, получившие образование за границей и приехавшие обратно в страну наши специалисты чаще используют этот язык. С этой точки зрения эта проблема более проблематична в связи с гражданами, получившими образование в Турции и приехавшими обратно в нашу страну. Другая проблема связана с интонацией. Наиболее часто нарушаются фонетические нормы. Это чаще можно увидеть у дикторов и ведущих информационных программ. Дикторы, ведущие не следуют фонетическим нормам при чтении заранее подготовленных новостей».

Н.Магеррамли в качестве другой проблемы указал быстрый разговор: «Некоторые ведущие используют быструю речь. В этом случае нормы не соблюдаются. С другой стороны, существует проблема в связи с рекламным языком. Рекламы подготавливаются за рубежом, поэтому при переводе на азербайджанский язык допускаются недочеты».

Председатель НСТР также коснулся проблем в области дубляжа: «В советский период дубляж был очень качественным, сейчас нам не хватает этого. При приеме на работу дикторы и ведущие должны серьезно подходит к вопросу, каждый должен превосходно знать азербайджанский язык. К сожалению, деятельность созданных на телеканалах художественных советов остается только на бумаге».