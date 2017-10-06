Число жертв столкновения автобуса с поездом в России достигло 21 человека – ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

2017-10-06 11:49 | www.oxu.az | 5

Число жертв столкновения пассажирского автобуса и поезда в России достигло 21 человека.

Как сообщает Оxu.Аz со ссылкой на ТАСС, трое из погибших – дети.

08:47

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«В результате столкновения погибли не менее 17 человек», - сказала она.

Предварительно, в автобусе находилось 56 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса из Казахстана и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По сообщению, автобус вез граждан Узбекистана.

A.C.

