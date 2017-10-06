Айрикян: Соглашение с Европейским союзом не будет подписано

2017-10-06 11:54 | www.oxu.az | 5

«Даст Бог, я ошибаюсь, но у этих властей нет самостоятельности. Я писал, что они не могут подписать, им не разрешат».

Как передает Oxu.az, об этом в беседе с Первым информационным каналом сказал лидер армянского Объединения за национальное самоопределение Паруйр Айрикян, добавив, что на этот раз соглашение с Европейским союзом не будет подписано.

Я пообещал, что в случае, если я ошибаюсь, сам себя накажу и в течении 6 месяцев и не буду давать пресс-конференции и интервью, подчеркнул Айрикян.

«Я уверен, что знаю их суть и содержание. В 2013 году, когда я разговаривал с моими друзьями, я сказал, что не могу представить, как они смогут подписать и фактически не ошибся», - сказал Паруйр Айрикян.

Лидер ОНС говорит, что подписание документа станет для Армении прогрессивным шагом:

«Сразу скажу, что в 2013 году европейцы повели себя очень ошибочно. Почему вы считаете заявление Сержа завершением переговоров? Он, в конечном счете, президент страны, человек, которого можно было бы напугать. Многие серьезные люди говорили мне, что их пугали».

Армянский оппозиционер обеспокоен тем, что в последний момент президент РФ может не допустить подписания соглашения.

Н.Г.

