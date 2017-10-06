Аукционы поддержат ликвидность финансового рынка - Закир Нуриев

2017-10-06 12:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ликвидность банковского сектора Азербайджана превышает четыре миллиарда манатов, сказал в пятницу глава Ассоциации банков страны Закир Нуриев на V инвестиционной ярмарке на тему "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Трудности и возможности".

По его словам, это означает, что участники рынка отныне могут привлекать средства не за границей, а с внутреннего рынка.

"Микрофинансовые организации, НБКО, лизинговые компании смогут отныне привлекать ликвидные средства с внутреннего рынка в азербайджанских манатах. Сегодня просто нужно определить, как использовать данную возможность", - сказал Нуриев.

Глава Ассоциации отметил, что до конца года будет подготовлен механизм открытых межбанковских аукционов.

"Уже создана архитектура подобных аукционов, окончательный вариант будет разработан и утвержден в ближайшее время. После этого заработает механизм распределения ликвидных средств, аккумулированных в банковском секторе, ликвидных средств между участниками рынка. А уже в 2018 году будет обеспечен доступ всех финансовых институтов к данному механизму. Таким образом, заработает институт распределения ликвидных средств между участниками рынка", - сказал Нуриев.

По словам Нуриев, решение проблем с ликвидностью, позволит уменьшить процентные ставки по микрокредитам.

"На сегодняшний день микрофинансовые организации выдают кредиты под 40-45 процентов годовых. Однако, сегодня ситуация изменилась. Если раньше банковский сектор работал над привлечением ликвидных средств, то сегодня основной нашей задачей станет передача этих средств экономике Азербайджана по выгодным условиям", - сказал Нуриев.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)