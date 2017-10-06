Строительство TANAP завершится раньше срока – министр

2017-10-06 12:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) завершится раньше срока, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, во время ознакомления со строительными работами в провинции Чанаккале, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Албайрак отметил, что в настоящее время строительство подводного участка TANAP в Мраморном море продолжается ускоренными темпами.

Министр отметил, что 6 октября началась прокладка 1261 дюймовых труб через Мраморное море.

По словам министра, TANAP является одним из важных проектов для Турции.

Отметим, что 23 сентября текущего года в Мраморном море началось строительство подводного участка TANAP.

В настоящее время в турецкой провинции Чанаккале уже ведутся работы по прокладке труб. Протяженность морской части трубопровода TANAP составляет 19 километров.

Отметим, что физические работы по строительству Трансанатолийского трубопровода завершены на 82 процента.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Общая протяженность TANAP составляет 1 850 километров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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