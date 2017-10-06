В Исмаиллы попавший 10 дней назад в аварию человек скончался в больнице

2017-10-06 12:13 | www.apa.az | 4

В Исмаиллы попавший 10 дней назад в аварию человек скончался в больнице.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 27 сентября примерно в 17:00 на территории Исмаиллинского района автомобиль марки «ВАЗ-21099», за рулем которого находился житель Шекинского района Хафиз Абдулкеримов, врезался в дерево на обочине.

В результате водитель и пассажир – его отец Шафаят Абдулкеримов были доставлены в больницу. Спасти жизнь Ш. Абдулкеримова не удалось.

Главное следственное управление ведет расследование.