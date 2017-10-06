Туркменбаши нашел куратора для туркменской экономики

2017-10-06 12:07 | www.oxu.az | 5

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Гочмырата Мырадова заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам экономики и финансов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в пятницу русскоязычная газета туркменского правительства "Нейтральный Туркменистан".

Это решение глава государства озвучил на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев текущего финансового года.

Перед этим назначением глава государства освободил вице-премьера по вопросам торговли Оразмырата Гурбанназарова от временного исполнения тем обязанностей куратора экономического блока.

Пост вице-премьера по экономическим вопросам был вакантным в правительстве Туркменистана с августа этого года, когда в отставку по состоянию здоровья ушел предыдущий вице-премьер республики - Бяшиммырат Ходжамаммедов.

Н.О.