В Индии число погибших при крушении вертолета возросло до семи

2017-10-06 12:21 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-17 индийских ВВС на северо-востоке Индии возросло до семи человек, передает РИА Новости со ссылкой на газета Hindustan Times.

Ранее была информация о пяти погибших и одном пострадавшем.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от города Таванг в штате Аруначал-Прадеш.

"Подтверждено, что вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение рано утром в штате Аруначал-Прадеш. Все семь человек, которые были на борту, погибли", — сообщил представитель индийских ВВС.

Для расследования обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.