AccessBank: Банки Азербайджана продолжат консолидацию

2017-10-06 12:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2018 году банки Азербайджана станут крупнее, в том числе за счет продолжающейся консолидации, считает первый заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов.

«Думаю, что в 2018 году на рынке произойдут новые случаи объединения банков. Подобных разговоров в стране сегодня немало. Банковский сектор движется в этом направлении, и местные банки будут укрупняться. Мне кажется, что период малых банков уже завершился. К тому же, к этому имеется значительный интерес, как внутри страны, так и у зарубежных инвесторов», - сказал в пятницу журналистам Гасанов.

По словам Гасанова, подобные предложения поступают и к AccessBank, в том числе и со стороны международных финансовых институтов. Тем не менее, он добавил, что в настоящее время AccessBank не рассматривает такую возможность.

«Все эти предложения сугубо неофициальные, мы даже не обсуждали их в банке, так как в настоящее время у нас нет планов относительно объединения с другими участниками рынка», - отметил Гасанов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)