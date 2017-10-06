В Азербайджане предлагают ввести штраф за нарушение норм литературного языка

2017-10-06 12:14 | www.apa.az | 4

Совет прессы выступил с предложением о введении крупных штрафов за нарушение норм азербайджанского литературного языка.

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашов, выступая на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка».

По словам Амашова, результаты проведенных мониторингов показывают, что больше всего проблем наблюдается при использовании знаков препинания, в частности, запятых.

«Для устранения существующих проблем необходимо предпринять ряд шагов. Сегодня нет каких-либо препятствий для создания медиа-органов. Поэтому на их учредителей должна быть возложена еще большая ответственность. Кроме того, следует уделить особое внимание соблюдению требований законодательства. Например, во Франции практикуются крупные штрафы за нарушение норм родного языка. Аналогичную меру можно ввести и в Азербайджане», - считает глава Совета прессы.