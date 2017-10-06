Срок ареста Гезал Байрамлы продлен

2017-10-06 13:02 | www.apa.az | 4

Продлен срок ареста заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы.

Как сообщила АПА адвокат Зибейда Садыгова, суд Насиминского района принял решение о продлении срока ареста до 25 декабря.

Напомним, согласно сообщению Государственной пограничной службы, 25 мая около 22:00 гражданка Азербайджанской Республики Байрамова Гёзал Орудж гызы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан в результате принятых сотрудниками Государственной пограничной службы мер была задержана на КПП Шихлы Газахского района.

В связи с тем, что Г.Байрамова вела себя подозрительно, был проведен осмотр ее ручной клади. Сотрудники обнаружили 12 тысяч незадекларированных долларов США.

По факту в следственном управлении Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК АР. 24 мая, когда Г.Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных, которую следовало бы задекларировать.