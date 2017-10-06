Президент дал медиа особое поручение

2017-10-06 12:14 | www.oxu.az | 5

Сегодня при организационной поддержке Национального совета телерадиовещания (НСТР) состоялась конференция на тему «Роль СМИ в защите и развитии литературного азербайджанского языка».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, открывший конференцию председатель НСТР Нуширеван Магеррамли произнес речь о родном языке.

Затем на конференции выступил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов,

А.Гасанов заявил, что в принявший в наше время широкий размах процесс глобализации не обошел и сферу использования государственного языка:

«К сожалению, мы часто встречаем в средствах массовой информации, в том числе и электронных СМИ, использование слов и выражений, не соответствующих нормам и принципам азербайджанского языка. Фильмы дублируются с ошибками, то же происходит и с уличной рекламой. В рекламе на улицах и площадях не соблюдаются простые грамматические правила. Национальный совет по телевидению и радио имеет полномочия в связи с защитой языка на телеканалах.

К сожалению, данные недочеты, перечисленные в распоряжении президента еще в 2012 году, до сих пор не были устранены. Поэтому господин президент дал поручение провести сегодняшнее заседание для того, чтобы еще раз обсудить имеющиеся проблемы, наметить пути их решения и подготовить соответствующие предложения».

Э.А.

