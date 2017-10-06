Азер Гариб хочет отсудить миллион у стройфирмы

2017-10-06 12:15 | www.oxu.az | 5
Азербайджанский журналист Азер Гариб подает в суд на строительную фирму Altes Group.
Как передает Oxu.Az, об этом журналист написал на своей странице в Facebook.
Журналист намерен требовать компенсации морального ущерба:
«Я подумываю о сумме в пределах миллиона, все деньги, которые смогу получить, пойдут на благотворительность, на помощь больным детям, беженцам».
Отметим, что недавно Азер Гариб написал на своей странице в Facebook, что строительная компания Altes Group решила построить дополнительный этаж в здании, в котором он проживает.