К востоку от Японии в океане произошло землетрясение

2017-10-06 12:31 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 6 произошло в океане в 300 километрах к востоку от берегов Японии, однако на суше почти не ощущалось.

Как сообщает японская метеослужба, максимальная сила подземных толчков составила в некоторых районах всего два из семи баллов по японской шкале, передает РИА Новости.

Эпицентр землетрясения определен в координатах 37,5 градуса северной широты и 144 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки зафиксированы на восточном побережье Японии от Хокайдо до районов южнее Токио. Данных об ущербе не поступало.