Рынок кредитования Азербайджана начал восстанавливаться

2017-10-06 12:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Рынок кредитования Азербайджана начинает постепенно восстанавливаться, считает первый заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов.

"За последние несколько месяцев, в частности, с марта текущего года в Азербайджане наблюдается оживление кредитования. В качестве примера приведу наш банк. Ежемесячное число займов, которые выдают наши специалисты, увеличились с 8 до 23. Это показатель на каждого специалиста в месяц. Это близкий к докризисному уровню показатель", - сказал в пятницу Гасанов на V Инвестиционной ярмарке в Баку.

По словам первого зампредседателя, за тот же период, то есть с марта, в 2,5 раза вырос размер каждого кредита.

"Особую роль в развитии кредитования также играет поддержка правительства, оказываемая сфере сельского хозяйства. Так, 52 процента нашего кредитного портфеля пришлись на агросектор. То есть, мы сегодня наблюдаем тенденцию смещения кредитования из сферы торговли в сельское хозяйство", - сказал Гасанов.

В пятницу в Баку проходит V Инвестиционная ярмарка "Будущее микрофинансирования в Азербайджане: Вызовы и возможности". В мероприятии принимают участие свыше 100 представителей финансового сектора Азербайджана и других стран.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)