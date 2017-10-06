Министр: «TANAP может быть запущен раньше установленного срока»

2017-10-06 13:08 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом Anadolu заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. «Строительные работы активно продолжаются. Думаю, если нынешние темпы строительства сохранятся, то работы завершатся раньше намеченных сроков. Турция приложила серьезные усилия для начала реализации проекта TANAP. Благодаря слаженной работе профессионалов, завершено более 80% работ по проекту. В будущем году мы ожидаем завершения работ по строительству турецкого участка TANAP, а в 2020 году - Трансадриатического газопровода. Тогда мы и станем свидетелями доставки азербайджанского газа в Европу».

Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу,TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).