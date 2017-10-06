Лавров о переговорах по конвенции о Каспии

2017-10-06 12:42 | www.oxu.az | 5

«Москва надеется, что подготовительные работы по Конвенции о правовом статусе Каспия скоро выйдут на финишную прямую».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Казахстан будет принимать очередной, уже пятый Каспийский саммит, мы надеемся, что он состоится в будущем году, как главы государств и договаривались. И сегодня мы обсудили ход подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Надеемся, что подготовительные работы могут скоро выйти на финишную прямую», - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана.

Отметим, вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркменистана — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Н.О.