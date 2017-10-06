Назван обладатель Нобелевской премии мира

2017-10-06 13:19 | www.apa.az | 5

Назван обладатель Нобелевской премии мира 2017 года.

Как сообщает АПА, Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию мира в 2017 году Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Награду вручили за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

На эту престижную награду в 2017 году претендовали 318 кандидатов, среди которых 215 человек и 103 организации.

Отметим, прошлогодним обладателем награды стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.