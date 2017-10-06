В Шамахы перевернулся автомобиль, пострадали 3 человека

2017-10-06 13:23 | www.apa.az | 4

В Шамахинском районе произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получили три человека.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент имел место сегодня утром, 6 октября, на 126 километре автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах, на территории села Мейсери.

Автомобиль марки «Мерседес» с государственным номерным знаком 10-RO-933, за рулем которого находился Сулейманов Эльмар Азер оглы (1993 г.р.), потеряв управление выехал с дороги и упал в овраг глубиной 10 метров. В аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести Сулейманов и его пассажиры – житель Джалилабада Дадашов Огтай Исрафил оглы (1985 г.р.) и жительница Гарадага Джалилова Айнур Бабахасан гызы (1988 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в отделение хирургии ЦКБ Шамахинского района.

По факту в Управлении следствия и дознания Главного управления государственной дорожной полиции проводится расследование.