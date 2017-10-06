В Баку сменили директоров почти 30 школ

2017-10-06 12:49 | www.oxu.az | 5

«В новом учебном году в Баку назначено около 30 директоров школ».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, с директорами этих школ трудовые договоры были прекращены ввиду достижения ими пенсионного возраста, или же из-за определенных недостатков в их деятельности, приведших к нарушениям законодательства.

«И после этого вопрос руководства школами будет находиться в центре внимания Управления. Потому что от создания здоровой среды директором в учебном заведении и эффективного им управления зависит деятельность большого коллектива», - добавила М. Велиева.

Э.А.

