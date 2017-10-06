Глава Кыргызпатента встретился со своими коллегами из Азербайджана и Финляндии

2017-10-06 12:41 | www.trend.az | 4

Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызстана (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиев провел несколько двусторонних встреч с руководителями патентных ведомств Азербайджана и Финляндии.

Как сообщает пресс-служба Кыргызпатента, двусторонние встречи прошли накануне в Женеве в рамках работы Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), передает КНИА «Кабар».

В рамках встречи с и.о. генерального директора Центра по патентам и товарным знакам Азербайджана Гюнель Севдималыевой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и возможности подписания меморандума о взаимопонимании между ведомствами.

Председатель выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество между ведомствами в сфере развития системы интеллектуальной собственности будет развиваться на благо обоим сторонам.

В свою очередь, Севдималыева также подчеркнула важность углубления сотрудничества между ведомствами и обмена опытом, проведения совместных мероприятий в этом направлении.

На встрече с генеральным директором Финского патентно-регистрационного ведомства Антти Риивари председатель Кыргызпатента отметил, что сотрудничество с Финским патентным ведомством является приоритетным в сфере инноваций, поскольку Финляндия является одной из наиболее эффективно развивающихся высокотехнологичных стран Европы и стала первой страной, принявшей концепцию национальной инновационной системы, как основного элемента политики в сфере науки и технологии.

Генеральный директор Финского патентно-регистрационного ведомства, в свою очередь, также призвал установить связи между ведомствами и первым шагом станет визит делегации Кыргызпатента с ознакомительной поездкой в Финляндию.