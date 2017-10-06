В Оше зафиксировано землетрясение в 4 балла

2017-10-06 12:46 | www.trend.az | 5

Вчера вечером в горах Ферганского хребта были зафиксированы земельные толчки магнитудой 4.1. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

Согласно его данным, землетрясение с силой 4 балла в эпицентре началось примерно в 22:16 по местному времени. Очаг землетрясения располагался в горах Ферганского хребта между Джалал-Абадским и Ошским областями, в 15 км к юго-востоку от села Байбиче и в 20 км к юго-востоку от села Кара-Добе.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 3 баллов. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.