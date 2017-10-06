Начался визит азербайджанских моряков в Иран

2017-10-06 13:50 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, азербайджанских военных моряков встретили представители Военно-морских сил Ирана.

В штабе Северного флота Военно-морских сил Ирана командующий военно-морским флотом, вице-адмирал Ахмедрза Багери принял азербайджанскую делегацию.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между военно-морскими силами прикаспийских стран и укрепления дружественных связей с военными моряками Азербайджана.

В свою очередь, представитель Военно-морских сил Азербайджана, капитан 1-го ранга Субхан Бакиров выразил удовлетворение первым визитом азербайджанских моряков в Иран. Он сказал, что этот визит послужит развитию взаимного доверия и дружбы между нашими вооруженными силами.

В рамках визита предусматривается проведение ряда мероприятий и встреч.