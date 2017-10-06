«Игру престолов» превратили в аниме – ВИДЕО

2017-10-06 13:00 | www.oxu.az | 5

В сети появилась альтернативная заставка сериала «Игра престолов» в стиле аниме. Ролик опубликован на YouTube-канале Malec.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в отличие от оригинальных начальных титров, в клипе прорисованы основные герои саги. Также на музыкальную тему наложили слова на японском языке.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.

A.C.

