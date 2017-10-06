В Азербайджане открылся первый военно-патриотический портал

2017-10-06 13:10 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане открылся первый военно-патриотический портал Armiya.az, который предоставляет информацию читателям на русском языке.

Основная его деятельность направлена на информирование читателей об успехах национальной армии, ознакомление с современными военными технологиями и тенденциями, передает Oxu.Az.

Отдельное внимание издание будет уделять достижениям военно-промышленного комплекса Азербайджана и воспитанию молодежи в военно-патриотическом духе.

Помимо этого, коллектив портала намерен бороться с армянской пропагандой и пресекать вражескую дезинформацию.

Н.Г.

