Музеи, коллекции и промышленное наследие – международная конференция в Баку (ФОТО)

2017-10-06 12:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла международная конференция комитета ICMAH (Международный комитет археологии и истории) под названием "Музеи, коллекции и промышленное наследие", организованная Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Азербайджанским национальным комитетом ICOM (Международный совет музеев), сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

İCMAH, созданный в 1947 году, является одним из основных комитетов İCOM. Одним из основных функций этого комитета является установление взаимосвязи с археологическими и историческими музеями, а также с сотрудниками музеев по всему миру. Главная цель конференции в Баку - обсудить проблемы, с которыми сталкиваются музеи по всему миру, а также затронуть другие актуальные вопросы отрасли.

В мероприятии приняли участие представители музеев, деятели искусства и зарубежные специалисты. Председатель правления "Ичеришехер" Аскер Алекперов поприветствовал гостей и выступил с тезисом о проделанных и текущих работах по реставрации и сохранению архитектурных памятников древней части Баку – Ичери шехер.

Как известно, в 1977 году Ичери шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери-шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в список Всемирного наследия. Заместитель министра культуры и туризма Севда Маммедалиева отметила важность проведения конференции по решению вопросов современных тенденций в музейном деле.

На протяжении трех дней состоялись презентации докладов, а также прошли сессии по различным темам. С докладами и предложениями выступили председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, представитель Министерства культуры Франции Пол Смит, представитель Национального музея Парагвая Мирта Альфонсо Монж, представитель Музея искусств Лондона Джон Каненберг, представитель Музей табака и соли Японии Реико Сакаки, историк из Бельгии Бруно де Корте и другие.

Сессии были проведены по четырем темам.

Промышленная археология. В этой сессии раскрывается археология ежедневно производимых товаров, охватывающих все периоды человечества.

Музеи промышленной коллекции. Эта сессия охватывает промышленные инструменты и последовательные аспекты всех продуктов, а так же археологический сборник.

Музеификация промышленной коллекции. Обсуждение, демонстрации и исследования археологических промышленных продуктов.

Музеи и промышленные здания. Обсуждение возможности использования культурных зданий в качестве музеев, а также использование промышленной производительности. Вторая часть - это использование археологических и исторических зданий как музей.

Семинары были посвящены следующим темам: "О концепции, обнаруженной в Ичери шехер, новой бани - реставрация и использование", "Семинар о новом музее спорта и его коллекциях", "Варианты реставрации древних памятников для представления общественности"

(Автор: Вугар Иманов)