Пикя Ахундова объединила мастеров классического искусства и шоу-звезд (ВИДЕО)

2017-10-06 12:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Пикя Ахундова – талантливая композитор и пианистка, чье творчество уже давно нашло отклик в сердцах меломанов. Ее произведения всегда с особой теплотой воспринимаются слушателями.

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, 11 октября в 19.00, пройдет концерт, на котором будут исполнены сочинения композитора, сообщили Trend Life организаторы.

Вечер организован телеканалом Mədəniyyət (Культура) и при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

В программе выступят мастера классического искусства и шоу-звезды, среди которых народные артисты Айгюн Байрамова, Самир Джафаров, заслуженные артисты Айгюн Бейлер, Лала Мамедова, Заур Амирасланов, исполнители Замиг Гусейнов, Забита Алиева, Сабина Арабли, Орхан Джалилов и другие. Артисты выступят в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио. Дирижер – Фархад Гараюсифли.

На концерте также примет участие тарист Шахрияр Иманов и ритм-группа "Natiq" под управлением заслуженного артиста Натига Ширинова.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)