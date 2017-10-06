Помощник президента Азербайджана: «Турецкие телесериалы притесняли наш язык»

2017-10-06 14:04 | www.apa.az | 5

«Трансляция турецких телесериалов в Азербайджане приостановлена несколько лет назад. Турецкие сериалы притесняли наш язык. В чем заключается основная угроза для азербайджанского языка? Некоторыми кругами была развернута кампания, в основе которой лежало утверждение, что якобы в Азербайджане введен запрет на турецкий тюркский. Однако следует учесть один аспект. Для украинского языка опасность таит не турецкий, а русский язык. Турция и Азербайджан братские, союзнические государства. Но если у казахов есть казахский язык, а у узбеков узбекский, то почему не должен жить азербайджанский язык? Почему мы должны уничтожать этот язык?».

Как сообщает АПА, об этом сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка».

По словам Али Гасанова, в Турции этот шаг Азербайджана встретили с пониманием.

«Турция проявила понимание нашей позиции по данному вопросу. Турецкие телеканалы вещают в Азербайджане и сегодня. Все желающие могут смотреть их. Каждый из нас должен стремиться к сохранению азербайджанского языка», - отметил он.