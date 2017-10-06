Присуждена Нобелевская премия мира

2017-10-06 13:15 | www.oxu.az | 5

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Об этом объявила в пятницу в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премия присуждена за привлечение внимание к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия", - сказала она.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В этом году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации.

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

Н.Г