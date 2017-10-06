Терминалы для загрузки карт электросчетчиков доступны еще в одном районе Азербайджана

2017-10-06 13:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Платежные терминалы MilliÖN с функцией загрузки SMART-карт для оплаты электроэнергии стали доступны в Мингячевире, сказали Trend в пятницу в компании Komtec (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов MilliÖN).

В настоящее время терминалы с поддержкой данной функции доступны в Барде, Шамкире, Ширване, Сальяне, Имишли, Гяндже, Исмаиллы, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове.

На сегодня общее число терминалов с поддержкой загрузки SMART-карт электрических счетчиков достигает примерно 90 единиц, и их число увеличивается с каждым днем.

Для уведомления пользователей о новой опции на терминалы наклеены соответствующие стикеры.

Терминалы MilliÖN предназначены также для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Кроме того, через терминалы MilliÖN, установленных на автобусных остановках в Баку, возможна также покупка и загрузка транспортных карт BakiKart.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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