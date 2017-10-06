В Бразилии сторож поджег детский сад

2017-10-06 13:09 | www.trend.az | 4

Сторож поджег здание детского сада в бразильском штате Минас-Жерайс, в результате ЧП погибли шестеро детей и одна воспитательница, десятки пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на портал Globo.

Инцидент произошел в четверг в городе Жанауба. По данным местных СМИ, 50-летний ночной сторож детского сада облил себя и детей спиртом, после чего совершил поджог.

По данным портала, четыре ребенка в возрасте четырех лет погибли на месте. Еще двое детей и 43-летняя воспитательница скончались в больнице от полученных ожогов. Сам охранник также скончался через несколько часов после пожара.

Как сообщили местные пожарные службы, в больницах находятся 24 пострадавших, включая 21 ребенка.

По данным СМИ, сторож работал в детском саду по меньшей мере восемь лет и, предположительно, имел психические расстройства. В связи с произошедшим местные власти объявили семидневный траур в городе.