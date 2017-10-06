Али Гасанов: «Хорошо, что сейчас этого телеканала нет»

2017-10-06 14:16 | www.apa.az | 4

«В последнее время нарушение норм литературного языка стало тенденцией».

Как сообщает АПА, об этом в своей итоговой речи на конференции «Сохранение и развитие литературного языка в Азербайджане» сказал помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, на конференции прошли эффективные обсуждения: «Были поставлены основные задачи, цели в этой сфере. Я полностью согласен, что это не только вопрос СМИ. Если на повестке стоит вопрос чистоты азербайджанского языка, то в этом есть роль НПО и СМИ, родителей, нянь, средних и высших школ. Речь идет не о 3-5 ведущих. Какие этапы проходит ведущий до того, как придет на телевидение? Все должны осознавать, что для существования азербайджанского языка есть одна географическая территория. Есть общество, которое может развивать азербайджанский язык. Это проживающие в Азербайджане и за границей азербайджанцы. Все должны с ответственностью отнестись к этому вопросу. Наряду с тем, что ведущие должны знать наш язык, почему бы им не иметь хорошие физические показатели? Было бы хорошо, если бы ведущие обладали богатым интеллектом».

Помощник президента отметил, что за последние 10 лет стремление к искусственному рейтингу, ложные опросы создали определенные проблемы: «В первую очередь руководители СМИ и телеканалов должны знать, что они являются примером для общества. Часто выпускать в эфир людей, которые ничего не принесут азербайджанскому обществу, нет смысла».

Али Гасанов посчитал важным создать на базе телевидений академии: «По AzTV, Ictimai должны транслироваться просветительские передачи об азербайджанском языке. Нушираван Магеррамли в последние годы часто поднимает этот вопрос, проводит мониторинги. Некоторым это не нравится. Глава одного из телеканалов написал председателю НСТР: напишите мне, что значат национально-моральные ценности и отправьте мне. Он подписался под этим. Хорошо, что этого телеканала сейчас нет. Ариф Рагимзаде сделал заявление в Москве. Он установил, что турецкие и азербайджанские языки отличаются. То, что азербайджанский язык входит в группу тюркоязычных языков, совсем другой вопрос. Однако, представив этот вопрос как инструмент против Турции, Ариф Рагимзаде был раскритикован ведущим одного из телеканалов за эти слова. Хорошо, что ведущего и главы этого телеканала больше нет».