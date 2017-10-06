Посол: «Эрдоган приедет в Азербайджан в ближайшее время»

2017-10-06 14:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, что визит президента ожидается в ближайшее время: «В ближайшие дни президент Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Украину. Точная дата визита президента в Азербайджан пока не определена, однако известно, что визит будет осуществлен в ближайшее время».

Посол добавил, что строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже завершено, в скором времени состоится ее открытие. Э.Озорал также прокомментировал вопрос о том, связан ли визит президента с открытием железной дороги. Он подчеркнул, что это отдельная программа: «Президент может приехать еще до открытия железной дороги. В целом, до конца года ожидается визит в Азербайджан многих министров. Планируется визит в Азербайджан министра окружающей среды и градостроительства и министра по делам семьи и социальной политики Турции».