Режиссер «Черной Волги»: Что нам дадут Шами и Шошу?

2017-10-06 13:35 | www.oxu.az | 4

«Хочу работать, снимать кино. По этому поводу я неоднократно обращался в министерство культуры и туризма. К сожалению, нам не дают снять фильм».

Как передает Oxu.Az, об этом режиссер-постановщик фильма «Черная Волга» Эльшан Мамедов сказал Qafqazinfo.

«Всякий раз, как я обращаюсь по поводу съемки фильма, мне говорят, что в бюджете министерства недостаточно денег:

«Я почти 30 лет работаю в сфере кино, снял почти 100 художественных фильмов, в том числе «Черную Волгу» в 1994 году. Хоть раз в три года нам давали бы снимать фильмы. Это моя профессия.

Они говорят, что дают дорогу молодежи, но это не значит, что мы, люди, которые выросли в киностудии, должны оставаться в стороне. Сегодня самыми популярными киногероями являются персонажи «Бозбаш Пикчерс». Шошу, Шами, Фалакет…Что они дадут нашему будущему, нашему обществу? Они как мыльные пузыри».

А.С.

