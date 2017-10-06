Циклон «Ксавье» разбушевался в Германии

2017-10-06 13:45 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере семь человек погибли на севере Германии из-за циклона "Ксавье", который вызвал сильные дожди и порывистый ветер, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция Бранденбурга сообщила о гибели четырех человек из-за упавших деревьев.

Большинство жертв находились в автомобилях в момент гибели. Также, по данным полиции, 24 человека пострадали из-за разгула стихии.

В берлинском районе Тегель при падении дерева на машину погибла женщина.

В Гамбурге погибла еще одна женщина, находившаяся в автомобиле, на который упало дерево.

Близ города Шверин также дерево упало на грузовое авто, водитель скончался.

Н.Г