Нефтяная корзина ОПЕК 5 октября подешевела

2017-10-06 13:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК пятого октября составила 54,63 доллара за баррель, что на 0,7 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу дешевеют на ожиданиях шторма в Мексиканском заливе.

По состоянию на 13:30 пятницы, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04 процента - до 56,98 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,45 процента — до 50,56 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)