Тинейджеры Open Kids отметили пятилетие зажигательным концертом в Баку (ФОТО)

2017-10-06 13:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Всего за пять лет коллектив Open Kids обрел невероятный успех и покорил сердца тысяч подростков. Официальной датой основания группы считается 11 октября 2012 года, день премьеры первого видеоклипа группы ("Show Girls"). Сегодня у группы многотысячное число подписчиков в социальных сетях, более 100 миллионов просмотров видеоклипов на YouTube, совместный клип с "Quest Pistols Show", ставшим в числе лучших хитов этого года.

Впервые в Баку сцене Elektra Hall прошел концерт самой яркой украинской тинейджерской поп-группы Open Kids, посвященный пятилетию коллектива, сообщает Trend Life.

"Наша миссия – вдохновлять поклонников и детей на движение вперёд, не ждать пока вырастешь, а действовать именно сейчас и стремиться к реализации задуманного. Ну и, конечно, это качественный музыкальный продукт и постоянное развитие с курсом на европейские и американские тенденции", - признаются участницы Open Kids.

Open Kids - это больше, чем просто поп-группа. Open Kids - это пять талантливых, добрых и юных исполнительниц - Ангелина Романовская (16 лет), Лера Дидковская (17 лет), Юлия Гамалий (14 лет), Анна Бобровская (14 лет), Анна Музафарова (15 лет), которые поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей.

Open Kids - это уникальный коллектив, альтернативы которому нет на всем СНГ, это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых детей, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей.

Во всем этом зрители могли убедиться, посетив концерт юных талантов. Осенний вечер в Баку прошел под зажигательные ритмы…

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)