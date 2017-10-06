Али Гасанов: Процесс глобализации, получивший сегодня большой размах, коснулся и сферы использования государственного языка (версия 3)

2017-10-06 13:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Процесс глобализации, получивший на современном этапе большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. Об этом помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка», проводимой при поддержке Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР).

В мероприятии принимают участие также председатель НСТР Нуширеван Магеррамлы, исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, депутаты Милли Меджлиса (парламента) и другие участники.

Коснувшись основных моментов в политике Президента Ильхама Алиева по сохранению и развитию азербайджанского языка, Али Гасанов сказал, что оказание особой заботы о сохранении чистоты, развитии и обогащении государственного языка имеет большое значение.

«Действительно, наряду с тем, что азербайджанский язык является одним из главных атрибутов нашего государства, это также важный элемент идеологии азербайджанства, его носящая дуальную функцию политическая и социально-культурная опора», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что до того, как азербайджанский язык достиг своего нынешнего уровня, он прошел через различные этапы истории.

«Однако считаю, что особо знаменательными были периоды руководства общенационального лидера Гейдара Алиева. Достаточно отметить лишь то, что благодаря его принципиальной позиции, несмотря на возражения Москвы, азербайджанский язык был закреплен в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года как государственный язык. В тот период для развития на азербайджанском языке печати, культуры, науки и образования была проделана большая работа, достигнут подъем общественно-политической и культурной позиции государственного языка. Определение политики в сфере языка независимого азербайджанского государства также связано с именем великого лидера. В принятой в 1995 году Конституции азербайджанский язык был закреплен как один из главных институтов национальной государственности», - сказал он.

Али Гасанов добавил, что одним из важных шагов, предпринятых для укрепления национально-нравственного, политико-правового статуса азербайджанского языка, стало подписание в июне 2001 года указа «О совершенствовании работы по применению государственного языка». В указе были определены проблемы и недочеты, даны соответствующие поручения по их устранению, и принято решение о переходе с 1 августа 2001 года на азербайджанский алфавит на основе латинской графики.

«Другим указом, подписанным Гейдаром Алиевым 9 августа того же года, 1 августа было объявлено Днем азербайджанского алфавита и языка. Следующим важным шагом стало вступление в силу в сентябре 2002 года закона «О государственном языке в Азербайджанской Республике». Согласно Конституции страны, этот закон регулирует правовой статус азербайджанского языка как государственного языка в Азербайджане. За прошедшие годы этот закон в значительной степени был усовершенствован», - сказал он.

Помощник Президента отметил, что политику в сфере языка, проводившуюся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня последовательно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В своей речи на заседании, проведенном в связи с 70-летием Национальной академии наук в ноябре 2015 года, Президент Азербайджана подчеркнул важность защиты государственного языка от стороннего влияния и обеспечения его чистоты, высказался против использования без необходимости в нашем языке инородных слов. Подписанные Президентом Азербайджана распоряжения «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой», «Об издании Азербайджанской национальной энциклопедии» от 12 января 2004 года, а также «Об утверждении списка произведений видных представителей мировой литературы, издание которых предусмотрено на азербайджанском языке» от 30 декабря 2007 года сыграли важную роль в этом направлении», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что процесс глобализации, получивший на современном этапе большой размах, не обошел стороной и сферу использования государственного языка. «К сожалению, зачастую в средствах массовой информации, в том числе электронных СМИ, мы часто становимся свидетелями использования слов и выражений, не соответствующих нормам и принципам государственного языка. Учитывая эти факторы, Президент Ильхам Алиев в мае 2012 года подписал распоряжение «О Государственной программе по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране». В распоряжении указывается, что все возможности государственного языка не всегда используются в достаточной мере, порой в язык привносятся инородные элементы, соответствующие структуры не ведут серьезной борьбы с этим. Отклонения от норм литературного языка, широко распространившиеся в органах печати, большей частью не анализируются с последующим обобщением конкретных результатов, при дубляже фильмов и в художественных и научных переводах с иностранных языков наблюдаются недочеты, в рекламе на улицах и площадях не соблюдаются элементарные грамматические правила. В распоряжении особо отмечаются важность усиления внимания к применению азербайджанского языка в сфере интернета и другие вопросы», - сказал он.

По его словам, к сожалению, эти недочеты, перечисленные в распоряжении Президента Азербайджана, подписанном еще в 2012 году, и сегодня не устранены не полностью. «Поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о проведении сегодняшнего заседания, чтобы еще раз обсудить проблемы, существующие в сфере использования государственного языка в СМИ, найти пути выхода из ситуации, подготовить соответствующие предложения», - сказал помощник Президента.

Али Гасанов отметил, что в азербайджанских реалиях телевидение и радио с точки зрения возможностей влияния на общественное мнение занимает более высокую позицию по сравнению с другими средствами массовой информации. «Сегодня мы должны обсудить ситуацию с использованием государственного языка в теле- и радиопространстве, обсудить вопросы по защите и развитию азербайджанского языка, и должны открыто высказаться о существующих в этой сфере проблемах. Надеюсь, что эти обсуждения помогут выяснению и устранению причин допущенных недочетов», - сказал помощник Президента.

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