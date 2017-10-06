На Мадагаскаре 33 человека скончались от чумы

2017-10-06 14:11 | www.trend.az | 5

Свыше 230 человек заразились чумой на Мадагаскаре, 33 человека скончались от заболевания, однако ВОЗ не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения, заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает РИА Новости.

"Согласно данным министерства здравоохранения Мадагаскара, чумой заболело 231 человек, 33 человека скончалось", — сказал он.

По его словам, ВОЗ направила на Мадагаскар 1,2 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для лечения 5 тысяч заболевших и защиты еще порядка 100 тысяч человек. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения и путешествия по Мадагаскар.

В ВОЗ отмечают, что ситуация на Мадагаскаре осложняется тем, что порядка половины зарегистрированных случаев заболевания представляют один из опасных видов – легочную чуму, от которой человек умирает, если не получит лечения в течение суток.

Кроме того, легочная чума распространяется от человека к человеку через кашель, в отличие от бубонной чумы, которую разносят крысы и мухи. В тоже время, в ВОЗ подчеркивают, что чума поддается лечению, если оно предоставлено вовремя.