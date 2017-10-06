МИД Турции: В отношении наших политиков, посетивших Карабах, будут приняты меры

2017-10-06 14:32 | www.oxu.az | 4

«В отношении турецких политиков, посетивших Карабах без разрешения Азербайджана, будут приняты соответствующие меры в Турции».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.

«Я был за рубежом, когда это произошло. Конечно, надо быть внимательным. Чувства Азербайджана – наши чувства. В частности, когда азербайджанские земли продолжают находиться под оккупацией, такие действия недопустимы. В отношении данных лиц приняты и будут приниматься меры».

Н.О.

