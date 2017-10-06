В Международном центре мугама пройдет творческий вечер Мобиля Бабаева (ВИДЕО)

2017-10-06 14:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в 19:00 10 октября состоится творческий вечер известного композитора, заслуженного деятеля искусств Мобиля Бабаева, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Проект при организации телеканала Mədəniyyət (Культура), при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и Международного центра мугама.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля "Qaytağı" Азербайджанского телевидения и радио народные артисты Мубариз Тагиев, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Лала Мамедова, Сабина Асадова, заслуженный деятель искусств Джаван Зейналлы, исполнители Адиль Ахундов, Ровшан Гахраманов, Талех Яхъяев, Шоля Сафаралиева, Джавид Мамедов, Илькин Ахмедов, вокальный квартет "Sevil" исполнят композиции Мобиля Бабаева.

Мобиль Бабаев родился 23 декабря 1945 года в Гяндже. В 1953 году был принят в среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля (класс скрипки), где уже в юные годы начал сочинять музыку. Продолжил образование в Азербайджанской государственной консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

В 1973 году начал работать на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в должности музыкального редактора, а затем - главного редактора.

Мобиль Бабаев написал музыку ко многим отечественным фильмам, среди которых художественно-документальные, научно-популярные и анимационные фильмы. Также его произведения исполняют известные азербайджанские певцы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева )