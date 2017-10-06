Таджикистан и UNICEF обсудили вопросы, связанные с правами ребёнка

2017-10-06 15:04 | www.trend.az | 5

Встреча Министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода с главой представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Лучиано Калестини состоялась в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве экономического развития и торговли РТ.

Встреча прошла в деловой и конструктивной обстановке, стороны обсудили вопросы, связанные с правами ребенка, а также цели и приоритеты Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Таджикистан в дальнейшем будет плодотворно развиваться.