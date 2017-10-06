Wizz Air открывает новые рейсы из Кутаиси

2017-10-06 14:46 | www.oxu.az | 4
Венгерский лоукостер Wizz Air начнет летать из Кутаиси по четырем новым направлениям — осуществлять регулярные рейсы из Грузии авиакомпания будет в Рим, Париж, Барселону и Прагу, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости - Грузия.
Об этом заявил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалополус на встрече с премьер-министром Георгием Квирикашвили.
Новые рейсы назначат в мае 2018 года.
Двухкратное увеличение рейсов по существующим до сих пор направлениям.
В этой связи в аэропорту Кутаиси будет базироваться воздушное судно авиакомпании типа Airbus A320.
«Авиакомпания приняла данное решение, поскольку спустя год после начала полетов из Кутаиси, пассажиропоток увеличился в три раза», - отмечено в сообщении.